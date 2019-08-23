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К школе - готовы!

Будущие первоклассники - дети учителей - ко Дню знаний получили нужные для учёбы подарки: первый рюкзак, тетради и другие канцелярские мелочи. Праздник для детей педагогов организовал профсоюз работников образования. И такой традиции уже 8 лет.

Каждый год, в течение восьми лет, профсоюз работников народного образования проводит предсентябрьский праздник для первоклашек. Для будущих школьников готовится анимационная программа и концерт, дети получают подарки и даже медали «Я – первоклассник». В этом году только в Орле их получат 200 человек, а подобные праздники проходят по всей области.

Надежда Перелыгина, председатель орловской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ: «Ежегодно мы вручаем от 650 до 710 подарков. За прошедшие годы мы вручили 4262 подарка».

Не секрет - зарплаты педагогов невелики, и материальные трудности перед началом учебного года знакомы почти каждой семье учителей. Особенно если она многодетная, а в первый класс идут сразу двое. И поэтому помощь профсоюза как нельзя кстати. К выбору подарочного набора организаторы подошли ответственно.

Людмила Сальникова, председатель организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ г. Орла: «Это самые необходимые и нужные первокласснику школьно-письменные принадлежности. О том, что туда положить, мы советовались с учителями начальных классов».

Получив подарки, будущие первоклассники с удовольствием доказали, что к школе они готовы: декламировали стихи, показали, что уже умеют читать и считать.

Поздравили с началом учебного года и родителей - ведь и им тоже пора в школу.




Татьяна Тимохина
23 августа 2019 года

 


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