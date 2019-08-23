Орел присоединится к всемирному культурному проекту

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пятница
23.08.2019
16:42:59
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Орел присоединится к всемирному культурному проектуЗавтра, 24 августа, жителей города ожидает Ночь кино.
Место проведения – площадь Семьи у ТМК «ГРИНН». Начало в 17:00. За вечер зрители смогут увидеть сразу 10 короткометражных фильмов от российских режиссеров. Подробная программа опубликована здесь .
Проект «Фестиваль уличного кино» действует с 2014 года. В этом году он охватывает порядка 1000 городов. В культурной программе фестиваля – тысячи культурных и образовательных мероприятий, ярмарки, стрит-арт акции, встречи с известными продюсерами кино и телевидения.
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