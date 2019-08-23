Новости версия для печати Орловским журналистам рассказали о деятельности областного суда На встрече речь шла об основах организации судебной власти, законодательных новеллах, касающихся деятельности судов, а также основах взаимодействия третьей и четвертой власти, то есть судов и СМИ.



Хотя о судебных решениях в сети Интернет сегодня может прочесть каждый желающий, большинство обывателей о деятельности судов узнают из СМИ. От того и авторитет судебной власти во многом зависит от грамотности и корректности журналистов.



Елена Суворова, председатель Орловского областного суда: «Непрофессиональные рассуждения на правовые темы могут повлечь ошибочные представления у населения о работе судов. Но и конечно, суды должны точно и неукоснительно соблюдать требования Федерального Закона об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации».

«Срочно в номер!»: поспешность журналиста может поставить под вопрос объективность процесса. При допросе в суде одного из свидетелей остальных из зала принято удалять, чтобы правдивость их показаний не вызывала сомнений. Этот эффект самые ретивые СМИ часто сводят на нет.



Информационная нечистоплотность, заинтересованность, а то и обычный непрофессионализм нередко приводят журналистов к освещению предвзятых позиций и, в конечном счете, давлению на суд. Этого и касался наш вопрос: какие действия журналистов расцениваются судом как давление?



Дмитрий Сопов, председатель Совета судей Орловской области: «СМИ несут тоже большую ответственность, когда освещаются какие-то судебные дела. Нельзя представлять односторонне и изложение позиции только какой-либо из сторон».

Впрочем, похоже, для желтой прессы грядут тяжелые времена, а тиражировать фэйки и непроверенные данные, равно как и искусственно нагнетать ажиотаж станет небезопасно.



Елена Суворова, председатель Орловского областного суда: «Предложение председателя совета судей Российской Федерации Момотова о необходимости установления ответственности за так называемую скандализацию правосудия. Что под этим понимается? Манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или умаление авторитета судебной власти».

Тем из журналистов, кто своей главной целью ставит объективность, в областном суде пообещали максимальную открытость, какую только допускают российские законы.









Иван Суверин

23 августа 2019 года







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