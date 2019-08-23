Новости версия для печати В Орловской области пешеходы стали чаще попадать под машины по собственной вине Статистику с января 2019 года подвели сотрудники региональной Госавтоинспекции.



За период с 1 января по 20 августа 2019 года на территории области зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в результате которых получили телесные повреждения 94 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, 14 человек погибли, среди которых 1 несовершеннолетний. За аналогичный период на территории Орла зарегистрировано 62 таких ДТП, в результате 60 человек получили травмы, 6 погибли. Согласно проведенному анализу, значительно возросло количество наездов на пешеходов по причине перехода через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка), по причине нахождения пешехода на проезжей части без цели ее перехода, а также иных нарушений ПДД пешеходом.





Анастасия Дорохова

23 августа 2019 года







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