Спорт без границ

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суббота
24.08.2019
12:19:22
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Спорт без границСегодня, 24 августа, в Уфе стартует VI Спартакиада пенсионеров России. Примет участие в соревнованиях и команда из Орловской области.
В сборную вошли восемь победителей регионального этапа, прошедшего 10 июля в Орле. В преддверии турнира состоялись учебно-тренировочные сборы, был проведен легкоатлетический кросс, все участники сыграли в дартс.
В Уфе наших спортсменов ожидает серьезная конкуренция – в Спартакиаде примут участие 700 человек из 75 российских регионов и зарубежных стран. Они будут соревноваться в легкой атлетике (бег на 1000 м), плавании (50 м), настольном теннисе, стрельбе, шахматах, дартсе, комбинированной эстафете. Победителей определят 27 августа.
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