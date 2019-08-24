Новости версия для печати Сегодня врачи НКМЦ им. Круглой проводят прием на выезде Мобильный комплекс разместился на центральной площади Орла.



Врачи проводят диспансеризацию перед новым учебным годом, и у родителей школьников есть шанс обследовать детей. Консультации продлятся до 15 часов. Осмотр осуществляют педиатры, ортопед, невролог, эндокринолог и другие врачи. Цель работы этой площадки — совершенствование и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям. Дальше по графику мобильный комплекс отправится в Мценск – 28 августа, а 30 числа – в Ливны.





Елена Литинская

24 августа 2019 года







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