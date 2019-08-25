Новости версия для печати Оплачиваемые общественные работы – как способ пережить трудные времена В Орловском областном управлении службы занятости предлагают временное трудоустройство без снятия с учета по безработице. Имея заработок, можно продолжать подыскивать себе более подходящее место.



Самые популярные виды общественных работ - подсобные. На сельхозпредприятиях это сортировка овощей и фруктов, работа на току. На производстве – уборка подсобных и служебных помещений. Управление коммунальным хозяйством принимают общественных работников руководителями экологических отрядов, колл-центры – интервьюерами. Если такая занятость работника вполне устраивает, и у работодателя есть соответствующая вакансия, то работа становится постоянной. С начала года возможностью получить оплачиваемые общественные работы на время поиска постоянного места трудоустройства воспользовались 363 жителя региона.





Мария Семак

25 августа 2019 года







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