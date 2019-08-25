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воскресенье
25.08.2019
13:06:53
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53 деревни Орловской области внесены в национальный архив «Живая деревня»Это мемориальный проект о сожженных деревнях в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется Благотворительным фондом «Наша память» при поддержке Фонда президентских грантов.
К декабрю 1941 года Орловская область была оккупирована практически полностью, за исключением трех районов. 2 февраля 1942 года в деревне Колпачки два партизана Федор Головко и Николай Филюшкин приняли бой, в котором оккупанты потеряли несколько своих солдат. А на следующий день карательный отряд расстрелял практически всех жителей, а сам населенный пункт сожгли дотла. Всего же, за 22 месяца оккупации, фашисты уничтожили железнодорожные узлы, все мосты, телеграфные и телефонные станции, сожгли и разграбили 2483 школы, 825 больниц.
Цель проекта «Живая деревня» - сохранить для потомков память о том, какой ценой досталась победа нашему народу.
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