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День памяти Тургенева отметят третьего сентября

Великий писатель ушел из жизни 3 сентября 1883 года. Он умер во Франции в небольшом шале в Буживале, вдали от родины и русских друзей. Сегодня в Орле, на родине писателя, в его честь пройдет Час памяти.

Час памяти нашего знаменитого земляка пройдет в музее писателя. Начало в 14 часов. Затем вспомнят самый «орловский» роман Тургенева – «Дворянское гнездо». В этом году исполнилось 160 лет со дня первой публикации произведения. В театрализованном представлении автор и его герои сами расскажут о значении романа в их судьбах.

В 15:00 состоится возложение цветов к бюсту Тургенева в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо». Перед участниками церемонии выступят тургеневеды, литераторы, общественные деятели, прозвучат музыкальные произведения, посвященные родному городу писателя. Будут вручены юбилейные медали деятелям культуры, внесшим значительный вклад в увековечение памяти классика на его родине.


Мария Семак
26 августа 2019 года

 


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