На охрану окружающей среды в Орловской области будет выделено 223 миллиона рублей

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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На охрану окружающей среды в Орловской области будет выделено 223 миллиона рублейГоспрограмма рассчитана на пять лет.
Из общей суммы, выделяемой на ее реализацию, 121,5 млн рублей - из федерального бюджета, 97,5 млн рублей – из областного бюджета и 4 млн рублей – из внебюджетных источников. В 2020 году всего будет выделено 74,8 млн рублей.
Среди ожидаемых результатов реализации программы: увеличение роста продаж живой рыбы местного производства, увеличение количества рабочих мест, гарантированное сохранение биологического разнообразия в Орловской области, в частности, за счет увеличение численности основных видов охотничьих животных.
Также планируется ежегодное проведение 250 рейдов инспекторами КУ ОО «Орелоблохотучреждение» в общедоступных охотничьих угодьях и на территории государственных природных биологических заказников, установление 16 пунктов наблюдений и отбора проб на водных объектах области, проведение мероприятий по берегоукреплению и расчистке русел рек, увеличение числа участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, организация рационального недропользования.
В планах также разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений и экологическая реабилитация реки Сосна в Колпне.