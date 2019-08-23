Новости версия для печати Урок - для учителей Августовский городской педсовет - это время подводить итоги успеваемости школьников и ставить планы на новый учебный год. Успеваемость ребят на высоте - так, ЕГЭ со стобалльным результатом сдали 30 выпускников. Но по-прежнему многие из них обучались во вторую смену. Она до сих пор не ликвидирована. Сделать это можно лишь путем пристроек к старым школам и строительством новых.



Не секрет, что в Орле школы перегружены. До сих пор не снят вопрос второй смены. Актуален он и в новых школах. Так, в микрорайоне Зареченском учебное заведение № 51 побило все предыдущие рекорды по наполняемости - без малого полторы тысячи школьников. Ситуация изменится - обещают власти. В 2021 году в районе стартует строительство еще одной школы. В данный момент идет разработка проектно-сметной документации. Помимо этого в областном центре будут увеличивать площадь уже имеющихся школ.



Александр Муромский глава администрации г. Орла: «У нас запланировано в 2020 году разработка проектно-сметной документации, с дальнейшим привлечением субсидий федерального и областного бюджета, на строительство пристроек к школе №50 и к школе №40. Эти школы переполнены и нуждаются в увеличении своих площадей».

На ежегодной педагогической конференции отметили, что в непростых финансовых условиях школы подготовились к началу учебного года. Девять из них стали участниками регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в основе которого лежит обновление оборудования. В школах появятся новые компьютерные классы и интерактивные доски. Поставок ждут в ближайшее время.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «3,5 миллиарда рублей только на 2019 год выделяется по национальным проектам. Мы обязаны не только освоить, но и привлечь жителей, чтобы они принимали участие - смотрели за качеством выполнения работ, и самое главное - чтобы почувствовали те изменения, которые идут и в стране, и в нашем регионе».

В целях экономии и улучшения процесса обучения в прошлом году было реорганизовано пять дошкольных учреждений и три учреждения дополнительного образования. Что позволило рационально использовать площадь помещений и оптимизировать работу педагогического состава. Еще один итог: учителя со своей миссией справились - доказано учениками.



Татьяна Генералова, заместитель начальника управления образования администрации г. Орла: «В числе наших выпускников 191 медалист, это выпускники, которые награждены медалью за особые успехи в обучении. В числе выпускников победители региональных и муниципальных олимпиад. И, конечно, нас очень радует, что у нас 30 стобалльных работ».

Обсудили на педсовете и переход на пятидневку. На этот шаг пошло руководство 35-ти школ. Остальные упорно держатся за привычный ритм обучения. «Изменить его - посильная задача для всех» - отметил Александр Шатохин. И это был посыл к дальнейшим действиям.









Анна Вайсергисер

23 августа 2019 года







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