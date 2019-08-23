Новости версия для печати Съемочная группа ГТРК «Орел» отправилась в село вместе с мобильной бригадой врачей В Орловской области реализуется национальный проект «Здравоохранение», цель которого сделать доступнее медицинскую помощь для населения. В рамках проекта в прошлом году в регион были закуплены передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые каждый день оказывают помощь населению отдаленных населенных пунктов. Как работает мобильная бригада врачей Нарышкинской ЦРБ, наблюдала наша съёмочная группа.



В Урицком районе первичная медицинская помощь вполне доступна. Здесь 13 стационарных ФАПов и один передвижной фельдшерской акушерский пункт. В путь мобильная бригада врачей отправляется не реже одного раза в неделю. Как правило, это деревни и села с населением меньше ста человек. Выезжают по специальному графику.



Галина Саушкина, руководитель мобильной выездной бригады врачей, заведующая поликлиникой Нарышкинской ЦРБ: «В том году мы посмотрели 1200 человек, за прошедшие семь месяцев этого года посмотрели уже 620 человек. Люди очень довольны, Объём обследований у нас большой».

В состав бригады входит несколько врачей, в том числе офтальмолог, оториноларинголог, терапевт, а также медсестра - для забора анализов и введения инъекций.



С мобильной бригадой наша съемочная группа приехала в ФАП села Архангельское. Сюда бригада приезжает чаще других - здесь уже несколько месяцев нет своего фельдшера, а у совместителя с соседнего пункта времени на всех нуждающихся в помощи не хватает. Вот и ждут врачей из района. С утра занимают очередь.



В составе выездной бригады терапевт Евгений Егорушкин. Он пришел работать в Нарышкинскую поликлинику по программе «Земский доктор» - один из пяти молодых сотрудников, которых здесь называют «миллионерами».



Евгений Егорушкин, врач-терапевт Нарышкинской ЦРБ: «Я сам нарышкинский, поэтому я не пожалел. Где родился, там и пригодился. Поэтому - ни о чем не жалею. Все нравится. И больные ко мне хорошо относятся. Миллион пригодился, потратил на квартиру».

Находится на выезде бригада до последнего пациента. Здесь и жалобы выслушают, и рекомендации дадут, и направления в область напишут. Для тех, кому время пришло, проведут диспансеризацию и вакцинацию. Если бабушка не может доехать в больницу, больница приедет к ней.









Елена Литинская

23 августа 2019 года







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