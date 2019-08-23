Новости версия для печати Награды из Твери Передача Ивана Молчанова «Да наполнится чаша» из цикла «Такая жизнь», приуроченная ко Дню семьи, победила на VI Всероссийском фестивале телевизионных фильмов теле- и радиопрограмм и «Человек и вера». Церемония награждения состоялась сегодня в Твери.



Работа нашего коллеги, Заслуженного работника культуры РФ стала лучшей в номинации «Публицистические программы». Иван Молчанов рассказал о большой семье Владимира и Светланы Жикулиных из Орла. Они воспитывают десятерых детей. И уже три поколения Жикулиных живут в любви и согласии. Свой дом глава семьи выстроил с таким расчетом, чтобы в нем всегда было уютно и радостно.



А работа корреспондента «Радио России. Орёл» Татьяны Курбатовой заняла третье место в номинации «Радиорепортаж».























Надежда Невматулина

23 августа 2019 года







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