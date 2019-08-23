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В новый учебный год - без ЧП

Сегодня в школе № 10 города Орла отрабатывали свои навыки спасатели. В ходе тренировки их действия несколько раз осложнялись внезапными вводными.

В рамках учений, первой сюрприз огнеборцев ждет уже на въезде: замок на воротах заклинил и не открывается. Пожарные берутся за бензорез и вскоре техника въезжает на школьный двор. Но неисправный засов не был последним препятствием на пути пожарных. Когда огнеборцы проникли к месту условного возгорания на 3-м этаже, оказалось, что звену газодымозащитников не хватает людей, чтобы спасти всех терпящих бедствие. В итоге одному из бойцов пришлось выносить статиста в одиночку. Едва пожарные выбрались наружу, их работа вновь осложнилась: еще один человек, по легенде учений, остался на третьем этаже в кабинете и попасть внутрь нельзя. Кроме того, воспользоваться и автолестницей пожарные не могут - спасателям мешает припаркованный автомобиль. Орудуя трехколенной и штурмовой лестницей, огнеборцы спасают мужчину.

В ходе учений свои навыки тренировали не только огнеборцы, но и персонал школы.

Ольга Чистякова, директор средней общеобразовательной школы № 10 г. Орла: «Среди сотрудников имеются ответственные за каждый участок лица, школа оснащена пожарной сигнализацией, на всех этажах расположены схемы».

В управлении пожаротушения и аварийно-спасательных работ регионального главка МЧС тренировку признали результативной.

Руслан Андреев, врио начальника управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «Действия личного состава пожарно-спасательных подразделений и обслуживающего персонала объекта оцениваются на «хорошо». Цель учений достигнута».





Иван Суверин
23 августа 2019 года

 


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