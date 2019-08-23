Новости версия для печати Орловщина может гордиться дружбой народов За прошлый год по стране было зафиксировано чуть больше 90 фактов проявления межнационального напряжения, на Орловщине - один случай.



Сегодня в регионе - всё стабильно. Такая информация прозвучала на заседании координационного совета по межнациональным отношениям. К беседе присоединились представители разных конфессий, а также правоохранительных органов и образовательных учреждений. Обсудили и безопасность киберпространства. Было решено укреплять сотрудничество и дальше.





Надежда Невматулина

23 августа 2019 года







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