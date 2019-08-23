Орловщина может гордиться дружбой народов

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пятница
23.08.2019
23:18:31
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Орловщина может гордиться дружбой народовЗа прошлый год по стране было зафиксировано чуть больше 90 фактов проявления межнационального напряжения, на Орловщине - один случай.
Сегодня в регионе - всё стабильно. Такая информация прозвучала на заседании координационного совета по межнациональным отношениям. К беседе присоединились представители разных конфессий, а также правоохранительных органов и образовательных учреждений. Обсудили и безопасность киберпространства. Было решено укреплять сотрудничество и дальше.
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