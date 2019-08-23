Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Переход на пятидневку и ликвидация второй смены. Августовский педсовет провели сегодня учителя и власти Орла. Мы знаем, чем гордятся педагоги.



- «Скорые» - на помощь. Наш корреспондент провела один день вместе с бригадой врачей.



- Проверка школьной безопасности. Как взрослые готовятся к началу учебного года? Мы наблюдали за ходом тренировки спасателей.



- Молодой и перспективный. Знаменскому району сегодня - 34 года.



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Вести-Орёл

23 августа 2019 года







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