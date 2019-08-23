Знаменскому району сегодня исполнилось 34 года

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пятница
23.08.2019
23:18:43
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Знаменскому району сегодня исполнилось 34 годаЭто один из самых молодых муниципалитетов области.
Поздравить знаменцев с праздником в район приехали представители правительства и облсовета. По традиции гости почтили память погибших защитников Отечества, возложили цветы к мемориалу воинской Славы у Вечного огня в селе Знаменское.
Торжественное мероприятие прошло в районном парке. Подворья сельских поселений уже по традиции угощали гостей, а труженики села получили из рук областной власти заслуженные награды. Трое из них - звание «Почетный гражданин Знаменского района», сообщает информационный портал Орловской области.
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