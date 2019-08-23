Новости версия для печати Знаменскому району сегодня исполнилось 34 года Это один из самых молодых муниципалитетов области.



Поздравить знаменцев с праздником в район приехали представители правительства и облсовета. По традиции гости почтили память погибших защитников Отечества, возложили цветы к мемориалу воинской Славы у Вечного огня в селе Знаменское.



Торжественное мероприятие прошло в районном парке. Подворья сельских поселений уже по традиции угощали гостей, а труженики села получили из рук областной власти заслуженные награды. Трое из них - звание «Почетный гражданин Знаменского района», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

23 августа 2019 года







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