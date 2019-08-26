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Типография «Труд» передала избирательной комиссии бюллетени для голосования на дополнительных выборах в Государственную Думу

Процедура проходила в несколько этапов.

Прежде всего, члены избиркома проверили количество бюллетеней. Особое внимание уделили степеням защиты. Проверялась каждая деталь.
Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «В этом электоральном цикле бюллетени имеют следующие степени защиты: нанесенная типографским способом тангерная сетка синего цвета и специальный знак – марка, который будет наклеен на каждый избирательный бюллетень, который тоже усилит степени его защиты от подделки»
Следующим этапом стало уничтожение печатных форм и бюллетеней с браком - так же в присутствии ответственных лиц. Затем избирательные бюллетени запаковали, скрепили печатью и передали Управлению спецсвязи, где они будут находиться под строгой охраной полиции. Развезут по участкам бюллетени практически перед выборами, но не позднее 6 сентября.
Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Количество переданных избиркому бюллетеней составляет 486 700 штук из них 101 400 - это избирательные бюллетени, которые будут переданы на избирательные участки, где будут применяться комплексы обработки «КОИБ-2017».





Елена Литинская
26 августа 2019 года

 


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