Новости версия для печати Типография «Труд» передала избирательной комиссии бюллетени для голосования на дополнительных выборах в Государственную Думу Процедура проходила в несколько этапов.



Прежде всего, члены избиркома проверили количество бюллетеней. Особое внимание уделили степеням защиты. Проверялась каждая деталь.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «В этом электоральном цикле бюллетени имеют следующие степени защиты: нанесенная типографским способом тангерная сетка синего цвета и специальный знак – марка, который будет наклеен на каждый избирательный бюллетень, который тоже усилит степени его защиты от подделки» Следующим этапом стало уничтожение печатных форм и бюллетеней с браком - так же в присутствии ответственных лиц. Затем избирательные бюллетени запаковали, скрепили печатью и передали Управлению спецсвязи, где они будут находиться под строгой охраной полиции. Развезут по участкам бюллетени практически перед выборами, но не позднее 6 сентября.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Количество переданных избиркому бюллетеней составляет 486 700 штук из них 101 400 - это избирательные бюллетени, которые будут переданы на избирательные участки, где будут применяться комплексы обработки «КОИБ-2017».









Елена Литинская

26 августа 2019 года







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