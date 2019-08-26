Новости версия для печати В Советском районе Орла столкнулись сразу три автомобиля В одной из машин находился ребенок.



Легковой «Нисан», «УАЗик» и «Лада» 11-й модели - все машины со значительными повреждениями, - таким застали место происшествия инспекторы ГИБДД.



По словам инспекторов, детское удерживающее устройство в салоне «Лады» было, но не использовалось как должно. Видимо поэтому в аварийной сводке появился несовершеннолетний пострадавший.



Водитель «УАЗа» о своих синяках и ссадинах пока не думает. Он всего несколько дней, как закончил масштабный ремонт машины, и вот, теперь сокрушенно подсчитывает ущерб.



Три разбитых машины, ребенок-пассажир в больнице, - водителю «Нисана» этим вечером «крупно не повезло»: устроил ДТП, попался на пьяной езде, предстоит разбираться со спецстоянкой, платить штраф, отбывать административный арест. Инспекторы напоминают, что обязательства по ОСАГО, которые берут на себя страховые компании, на пьяных водителей не распространяются, а значит, весь ущерб от ДТП ложится на виновника.









Иван Суверин

26 августа 2019 года







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