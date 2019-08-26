В Советском районе Орла столкнулись сразу три автомобиля

|
понедельник
26.08.2019
13:24:05
|
|
В Советском районе Орла столкнулись сразу три автомобиляВ одной из машин находился ребенок.
Легковой «Нисан», «УАЗик» и «Лада» 11-й модели - все машины со значительными повреждениями, - таким застали место происшествия инспекторы ГИБДД.
По словам инспекторов, детское удерживающее устройство в салоне «Лады» было, но не использовалось как должно. Видимо поэтому в аварийной сводке появился несовершеннолетний пострадавший.
Водитель «УАЗа» о своих синяках и ссадинах пока не думает. Он всего несколько дней, как закончил масштабный ремонт машины, и вот, теперь сокрушенно подсчитывает ущерб.
Три разбитых машины, ребенок-пассажир в больнице, - водителю «Нисана» этим вечером «крупно не повезло»: устроил ДТП, попался на пьяной езде, предстоит разбираться со спецстоянкой, платить штраф, отбывать административный арест. Инспекторы напоминают, что обязательства по ОСАГО, которые берут на себя страховые компании, на пьяных водителей не распространяются, а значит, весь ущерб от ДТП ложится на виновника.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта