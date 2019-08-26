Новости версия для печати В Краснозоренском районе прошла тренировка спасателей Причиной серии условных ЧП стали неблагоприятные погодные условия.



Как в учебных, так и в реальных условиях обострение обстановки станет экзаменом для руководящего звена района.



Александр Костин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Учитывая ограниченность времени, мы проверяем все документально: как спланировано мероприятие, есть ли разработанные организационные документы, также знание должностными лицами своих инструкций. Если будут выявлены какие-то недостатки - прошу сегодня же их устранить».



Коммунальные службы района в ходе учений также не остались без нагрузки. Проверку прошли и те, кто в районе обеспечивает спасателям тыл, и те, кто отвечает за временное размещение обездоленных жителей. Руководству регионального главка МЧС еще предстоит дать оценку участникам тренировки.









Иван Суверин

26 августа 2019 года







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