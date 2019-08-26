Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- ДТП на Октябрьской: столкнулись три авто. Среди пассажиров был ребенок. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия



- Защита, почти как у денежных купюр. Орловский избирком получил отпечатанные бюллетени. Мы наблюдали за процессом.



- Национальный архив «Живая деревня»: расскажем о цели проекта и о том, есть ли в нем Орловщина.



- Вне закона? Под снос! В областном центре продолжается демонтаж рекламных конструкций.



- Временная, но работа. Как в орловских центрах занятости помогают жителям региона пережить сложные времена?





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Вести-Орёл

26 августа 2019 года







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