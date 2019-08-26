Новости версия для печати В студии ГТРК «Орел» сегодня начались дебаты в телевизионном эфире Четыре дня - с понедельника по четверг - в 9:28 на канале «Россия» и 10:00 на «России-24» будут проходить встречи.



Сегодня в дискуссии приняли участие Ольга Пилипенко и Иван Дынкович. Михаил Орлов и Сергей Кузнецов не пришли. Обсуждали кадровую политику, малый и средний бизнес, проблемы системы образования и развитие региона в целом.



Участники поделились своими впечатлениями.

Ольга Пилипенко, кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ (от партии «Единая Россия»): «Я хочу сказать о том, что дебаты это площадка для того, чтобы донести до населения свою позицию, а не та площадка, где сводить счеты, тем более продумским партиям. Потому что каждая партия, которая находится сегодня в Государственной думе, несет ответственность за то, что происходит в стране». Иван Дынкович, кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ (от КПРФ): «Испытывал волнение, но страха не было. Удалось ли все сказать? Безусловно, формат дебатов сужает рамки, где можно сказать все, что хочется, выразить все проблемы, с которыми сталкивается население, но большинство самых основных пунктов, с которыми мы будем бороться, я, безусловно, сказал».





Вести-Орёл

26 августа 2019 года







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