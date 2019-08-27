Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
27.08.2019
1:19:21
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Десятилетний мальчик в качестве пассажира находился в одной из машин, столкнувшихся на перекрестке улицы Васильевской и Карачевского шоссе. Авария произошла в субботу вечером.

Столкновение легковой «Тойоты» и «Лады» 14-й модели произошло около половины девятого. Услуги медиков скорой помощи потребовались несовершеннолетнему пассажиру иномарки.

В беседе с водителем и пассажиркой «Лады» удалось выяснить: отечественная легковушка выехала на перекресток на мигающий зеленый. Как раз в этот момент водитель «Тойоты» предпринял левый поворот. Впрочем, связную картину происшествия нам удалось получить только у Госавтоинспекции.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель, управляя автомобилем «Тойота» следовал по Карачевскому шоссе в направлении улицы Васильевской. При повороте на улицу Васильевскую произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате ДТП мальчик 2009 года рождения, который являлся пассажиром автомобиля «Тойота» получил телесные повреждения. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля «ВАЗ» - мужчина 1952 года рождения».
Причина ДТП, по словам инспекторов, была вполне характерной: оба водителя понадеялись на авось, вместо того чтобы исходить из конкретной дорожной обстановки. Впрочем, это не отменяет для дознавателей необходимости выявить виновника аварии. Как сообщили в Госавтоинспекции, человеческий фактор был определяющим и во всех остальных происшествиях истекшего уикенда.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, из них семь ДТП с пострадавшими. В результате 10 человек получили телесные повреждения, один человек погиб».





Иван Суверин
26 августа 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта