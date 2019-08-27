Новости версия для печати В Орле произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний Десятилетний мальчик в качестве пассажира находился в одной из машин, столкнувшихся на перекрестке улицы Васильевской и Карачевского шоссе. Авария произошла в субботу вечером.



Столкновение легковой «Тойоты» и «Лады» 14-й модели произошло около половины девятого. Услуги медиков скорой помощи потребовались несовершеннолетнему пассажиру иномарки.



В беседе с водителем и пассажиркой «Лады» удалось выяснить: отечественная легковушка выехала на перекресток на мигающий зеленый. Как раз в этот момент водитель «Тойоты» предпринял левый поворот. Впрочем, связную картину происшествия нам удалось получить только у Госавтоинспекции.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель, управляя автомобилем «Тойота» следовал по Карачевскому шоссе в направлении улицы Васильевской. При повороте на улицу Васильевскую произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате ДТП мальчик 2009 года рождения, который являлся пассажиром автомобиля «Тойота» получил телесные повреждения. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля «ВАЗ» - мужчина 1952 года рождения». Причина ДТП, по словам инспекторов, была вполне характерной: оба водителя понадеялись на авось, вместо того чтобы исходить из конкретной дорожной обстановки. Впрочем, это не отменяет для дознавателей необходимости выявить виновника аварии. Как сообщили в Госавтоинспекции, человеческий фактор был определяющим и во всех остальных происшествиях истекшего уикенда.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, из них семь ДТП с пострадавшими. В результате 10 человек получили телесные повреждения, один человек погиб».









Иван Суверин

26 августа 2019 года







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