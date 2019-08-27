Новости версия для печати Орловские музыканты получили новое оборудование В преддверии нового учебного года 13 детских школ искусств и учреждений бюджетного профессионального образования региона получили музыкальные инструменты, современное световое и звуковое оборудование, мебель и учебную литературу. Без малого 34 миллиона рублей выделили в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». И часть проекта уже реализована.



Барабан был плох, и... его заменили на новый. Опробовал приобретение заместитель директора детской хоровой школы Иван Саньков. Кроме этого, благодаря действию федеральной и региональных программ "Культурная среда", здесь уже распаковывают новые учебники по музыкальной литературе и сольфеджио, получили и установили современное звуковое оборудование - колонки и мониторы.

Иван Саньков заместитель директора детской хоровой школы: «Мы теперь можем не только озвучивать зал музыкальной школы, но и любые уличные площадки, озвучивать любые уличные концерты, устраивать праздники двора и не только». Всего детская хоровая школа до конца года обзаведется интерактивными досками, мебелью, световой аппаратурой на сумму почти в два миллиона рублей. Большая часть денег ушла на музыкальные инструменты. Среди десятков учеников, которым теперь можно забыть о старой гитаре, ученица четвертого класса Алиса Егощенкова.

Алиса Егощенкова, ученица Орловской детской хоровой школы: «Я пришла с каникул, а у меня новый инструмент. Его очень приятно держать в руках и звучит очень приятно - бархатный, объемный звук». И это еще не все. Появятся новый компьютер, проектор, магнитно-маркерными доски. В пути световое оборудование, электрогитары и многое другое.

Лидия Осипенко, директор детской хоровой школы: «Прибудут два хороших новых пианино Николай Рубинштейн, это различные духовые инструменты, это интерактивные музыкальные пособия. Еще очень много мебели прибудет в нашу школу. То есть, с 1 сентября, или, может, чуть позже, наша школа преобразится». Счастливы и педагоги и ученики - это практически полное обновление материальной базы, которая так необходима талантливым и артистичным.



Такое же радостное оживление царит и в музыкальной школе им. Калинникова. Ценные посылки приходят в школу почти каждый день. Сегодня это мультимедийное оборудование.

Галина Герман, руководитель отделения музыкально-теоретических предметов детской музыкальной школы им. Калинникова: «Интерактивная доска поможет использовать в качестве наглядных пособий уже готовые презентации, мультимедийные проекты, фотографии, графику. Соответственно это откроет новый мир большего творчества, больших возможностей». Почти все классы школы уже оборудованы новыми партами, стульями, комплектами шкафов, в пути - музыкальные инструменты. Упор федерального проекта - на российского производителя. В школе ждут баяны и аккордеоны, саксофоны и гитары, их закупка - это основные расходы из почти 4-х миллионов рублей, которые выделены школе.

Александр Козлов, директор музыкальной школы №1 им.В.С.Калинникова: «Закуплено музыкальное и световое оборудование на 200 тысяч, интерактивный комплект, который стоит 170 тысяч. Очень солидно пополнили библиотечный фонд - на 100 тысяч рублей. И сейчас ждем заказанные инструменты - это около 2 миллионов рублей». Орловскому музыкальному колледжу в рамках этого проекта выделено 10 миллионов рублей. Такой мощной поддержки государства не помнят даже старейшие преподаватели.

Таисия Казарина, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «Наши студенты будут настолько довольны и счастливы, никто не будет бегать в поисках нормального инструмента, который хорошо держит строй - все это у нас теперь есть». Кроме двух кабинетных роялей питерской фабрики, духовых и струнных инструментов, в колледже появилось классное световое и звуковое оборудование над которым, настраивая, уже колдуют программисты.

Дмитрий Бутырин, ведущий программист Орловского музыкального колледжа: «Приобрели цифровой микшерный пульт - достаточно качественный, с сенсорным экраном». И огромный плюс - учебная литература. Все знают, насколько она сегодня дорогая. В библиотеку училища закупили учебников на 80 тысяч рублей, и на подходе новая партия на такую же сумму.

Евгения Волкова, ведущий библиотекарь Орловского музыкального колледжа: «Особо ценная литература это клавиры опер, мы очень давно их не получали, и они у нас были в резервном количестве, по одному - два экземпляра, и только для ксерокопирования. А теперь они у нас в достаточном количестве и студенты могут ими полноценно пользоваться». Сумма выделенная, на оснащение 13-ти детских школ искусств и учреждений профобразования, беспрецедентна - почти 34 миллиона рублей. Для качественно нового уровня развития инфраструктуры средства выделяются бесперебойно. До конца этого года все школы должны быть полностью укомплектованы всем необходимым.

Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «Появление федерального национального проекта «Культура» это огромное счастье, и не меньшая радость от того, что этот проект так успешно реализуется на территории нашего региона». В эти выходные духовой оркестр хоровой школы «Прометей» играл в Москве, на знаменитом параде духовых оркестров «Спасская башня», и играли уже на новых инструментах. Кстати, это единственный детский коллектив из провинции, который вышел в финал и получил право принять участие в этом известном на весь мир музыкальном празднике.









Эва Стасюлевич

26 августа 2019 года







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