Новости версия для печати В Орле обсудили роль СМИ в гармонизации межэтнических конфессиональных отношений Координационный совет по межнациональным отношениям прошел в расширенном составе. К нему присоединились представители правоохранительных органов и образовательных учреждений.



В прошлом году в стране было зафиксировано чуть больше 90 фактов проявления межнационального напряжения, на Орловщине - один случай. Сегодня в регионе предпосылок к обострению обстановки на национальной и религиозной почве нет. На заседании обсудили безопасность киберпространства. Было решено более тесно сотрудничать с межнациональными конфессиями. Также прозвучало, что гармонизации отношений поможет появление конкурса журналистских работ. Он послужит хорошей мотивацией в распространении материалов на данную тему.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «В первую очередь, это повышение образовательного уровня, как самого духовенства, как руководителей тех или иных конфессий, так простых верующих граждан. Это в первую очередь приводит к тому, что мы лучше начинаем понимать друг друга, принимать чужие мысли, по крайней мере, не отвергать и не антагонизировать. Самое главное, на мой взгляд, это показывать здесь на земле каждому человеку пример праведного, правильного жития». Холид Расулов, председатель религиозной организации мусульман Болховского района «Общество мусульман»: «Я представляю мусульман Орловской области. Для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений должны быть дружественные отношение друг к другу, а со стороны правительства - чтобы в любых мероприятиях участвовали все конфессии».





Анна Вайсергисер

26 августа 2019 года







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