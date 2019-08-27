Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Человеческий фактор или несоблюдение ПДД? Это теперь выясняют дознаватели. Несовершеннолетнего пассажира одной из легковушек увезли на «скорой». Наш репортаж с места аварии.



- Старт дан! Сегодня в СМИ начались предвыборные дебаты.



- С новым звуком, светом и литературой - в новый учебный год. В музыкальных школах и колледже Орла - пополнение.



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Вести-Орёл

26 августа 2019 года







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