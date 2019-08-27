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На «Тропу героев» в этом году вышли и дети, и «Молодые кадры Орловщины»

Спортивно-патриотическая игра собрала в Залегощенском районе сильных, ловких и умелых. В этом году протяженность маршрута оставили практически прежней, а вот испытания, которых всего 30, - обновили.

В этом году впервые маршрут «Тропы героев» преодолели и дети. Ребята доказали - нехватки спортсменов в нашем регионе в ближайшие годы точно не будет. Пока мальчишки и девчонки делились впечатлениями, взрослые только предвкушали то, что их ждет. Некоторые испытания оставили прежними, но не обошлись без сюрпризов.

Сергей Почтарёв, организатор спортивно-патриотической игры «Тропа героев2»«Совместно у УФССП Орловской области мы подготовили новый этап - тир. Этот этап обязательный для всех участников, со штрафными балами. Добавили новые препятствия - большие тюки соломы, брод обновили».

Уже не первый год залегощенская земля на несколько дней становится местом отдыха и спортивного времяпрепровождения молодых, активных и целеустремленных людей. Они уверены: один в поле точно не воин. Вместе - они сила.

Виктор Брежнев, глава Залегощенского района: «Забеги по «Тропе героев» становятся международными, мы видели много иностранных гостей в нашем районе. Поэтому, я думаю, что это здорово, спортивно, весело, молодежно».

Проверить себя и свой командный дух в необычных условиях решили и участники регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины». Поддержать участников приехал и губернатор области. Андрей Клычков предположил, вероятность того, что следующая «тропа» покорится и ему, очень высока.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я думаю, что сегодня для многих из них не важна победа - важна поддержка людей, которые будут находиться рядом, кто будет бежать рядом, кто будет вытаскивать из воды, кто будет тащить по трассе, когда заканчиваются силы, но самое главное, кто своим примером покажет, что нужно и важно идти вперед».

В 2019 году первое место у тех, «кто всегда спешит на помощь». Это команда «Чип и Дейл». Остальные участники не расстраиваются - все получили дипломы и памятные призы, а также нашли настоящих друзей и отлично провели время. А значит уже через год они вновь будут покорять «Тропу героев».




Юлия Опанасюк
26 августа 2019 года

 


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