Новости версия для печати 90% орловских домов уже получили свои паспорта готовности к началу отопительного сезона Чуть хуже обстоит дело в социальной сфере.



К 25 сентября в регионе должна завершиться подготовка к отопительному сезону в жилом фонде. Паспорта готовности к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода ресурсоснабжающие предприятия должны получить в срок до 15 ноября.



Денис Блохин руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет по жилищному фонду 90% от плана, по социальной сфере - из 1916 объектов подготовлен 91%, в том числе школы - 91%».

Но головная боль чиновников - так называемые «хронические неплательщики» за энергоресурсы. В их числе несколько районов, самый внушительный долг - за областным центром: больше 40 миллионов рублей. При этом в Орле идет масштабное усовершенствование надежности тепловых сетей.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В целях повышения надежности теплоснабжения города планируется заменить в летнюю ремонтную кампанию 11,32 километров ветхих тепловых сетей, на сегодня заменено 7,5 километров сетей».

Свой паспорт готовности Орел должен получить до 15 ноября.





Анна Вайсергисер

26 августа 2019 года







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