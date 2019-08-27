90% орловских домов уже получили свои паспорта готовности к началу отопительного сезона

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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90% орловских домов уже получили свои паспорта готовности к началу отопительного сезонаЧуть хуже обстоит дело в социальной сфере.
К 25 сентября в регионе должна завершиться подготовка к отопительному сезону в жилом фонде. Паспорта готовности к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода ресурсоснабжающие предприятия должны получить в срок до 15 ноября.
Денис Блохин руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет по жилищному фонду 90% от плана, по социальной сфере - из 1916 объектов подготовлен 91%, в том числе школы - 91%».
Но головная боль чиновников - так называемые «хронические неплательщики» за энергоресурсы. В их числе несколько районов, самый внушительный долг - за областным центром: больше 40 миллионов рублей. При этом в Орле идет масштабное усовершенствование надежности тепловых сетей.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В целях повышения надежности теплоснабжения города планируется заменить в летнюю ремонтную кампанию 11,32 километров ветхих тепловых сетей, на сегодня заменено 7,5 километров сетей».
Свой паспорт готовности Орел должен получить до 15 ноября.