Новости версия для печати В этом году свой первый школьный звонок услышат больше 8 тысяч орловских первоклашек День знаний выпал на воскресенье, поэтому торжественные линейки в большинстве школ перенесены на понедельник, 2 сентября. Об этом сообщили на заседании правительства области. Там же обсудили и готовность учебных заведений к началу сезона.



Если перевозка школьников в районах - проблема решенная, то нехватка кадров и практически общая на всех кредиторская задолженность за ЖКХ - нет. Если говорить о частном, то в Алексеевской школе Должанского района дети перейдут на обучение во вторую смену. И причина - не демографическая.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Капитальный ремонт в здании основной школы не завершен. Образовательный процесс со второго сентября будет организован в здании начальной школы в две смены. Здание начальной школы имеет пищеблок стационарный, подвоз обучающихся не требуется, с родителями вопрос урегулирован».

Завершение ремонта Алексеевской школы находится под пристальным вниманием руководства области. Следят и за ходом ремонта образовательного Центра «Созвездие Орла». Объекты будут сданы в эксплуатацию в сентябре и ноябре нынешнего года соответственно, сообщает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

26 августа 2019 года







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