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Стали известны имена финалистов конкурса «Ветеранское подворье»

Сегодня дипломы и денежные премии трем победителям областного конкурса «Ветеранское подворье» вручил глава региона.

Трудолюбие и активная жизненная позиция - именно этими качествами обладают владельцы личных подсобных хозяйств, принявшие участие в конкурсе.

Как сообщает информационный портал Орловской области, первое место на конкурсе завоевал Иван Петрович Лопин из Глазуновского района. На его подворье содержатся 11 голов крупного рогатого скота, а также куры. У фермера в аренде находится 1,5 га земли, 10,9 соток − в собственности.

Второе заняла жительница Болховского района Валентина Степановна Прокошина. Вся трудовая деятельность Валентины Степановны связана с животноводством. Много лет она проработала в СПК «Фатнево» техником по искусственному осеменению. Сегодня в собственности у Валентины Прокошиной 29 соток земли. На подворье содержатся 7 голов КРС и птица.

На третьем месте – Татьяна Матвеевна Резникова из деревни Прилепы Ливенского района. Ее личное подсобное хозяйство сегодня является одним из самых крупных в деревне. На правах собственности у семьи Резниковых имеется 50 соток земли. Здесь они выращивают более 50 видов цветов, кустарников и фруктовых деревьев. На подворье Татьяны Резниковой содержится 6 голов крупного рогатого скота, а также свиньи, овцы, козы, кролики и птица.

Всего в этом году участниками регионального конкурса стали владельцы личных подсобных хозяйств из 11 районов области.


Орловское Информбюро
26 августа 2019 года

 


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