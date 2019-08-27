Новости версия для печати В Орле продолжается акция «Дорога в школу» Она уже помогла сотне орловским первоклассникам.



Для тех, кто первый раз идет в первый класс в городском центре культуры устроили настоящий праздник. Акцию поддержал и почетный гражданин Орла Ефим Вельковский. Уже много лет денежную доплату за почетное звание он отдает на нужды детям. Сбор канцтоваров продолжится до конца августа по адресу ул. Ленина д.23, кабинет №2 . А мероприятия в рамках акции «Дорога в школу» проходят во всех районах города и области.



Алла Шайкина, замначальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации г. Орла: «Благодаря представителям бизнес-сообщества и просто неравнодушным гражданам нам удается собрать школьно-письменные принадлежности, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей, в первую очередь детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, помочь собрать их к школе».





Татьяна Тимохина

26 августа 2019 года







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