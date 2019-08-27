Новости версия для печати Прием заявок на молодежную предпринимательскую премию «Бизнес поколение – 2019» продлен до 9 сентября Конкурс направлен на выявление наиболее ярких молодых предпринимателей в области малого и среднего бизнеса, создающих новые производства, продукты, рабочие места, способствующих развитию экономики и решению социальных проблем.



Участниками конкурса могут стать действующие молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, которые являются собственниками бизнеса, зарегистрированного на территории Орловской области.



Конкурс проводится по номинациям: «Лучший женский проект», «ЗОЖ», «Интернет прорыв», «Добрый бизнес», «Региональный продукт». Подробности – на информационном портале Орловской области.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Молодежь сегодня ищет перспективы и новые задачи. Возможно, нам даже стоит расширить те номинации, которые сегодня имеют перспективы развития. Сейчас большую популярность приобретают в ряде регионов стартапы, предложения к бизнесу для поддержки. Поэтому целесообразно и нам рассмотреть опыт других регионов».

Срок приема заявок на участие в конкурсе «Бизнес поколение – 2019» продлен до 9 сентября.





Орловское Информбюро

26 августа 2019 года







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