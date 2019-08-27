Выбор - за горожанами

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вторник
27.08.2019
11:08:45
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Выбор - за горожанамиВ Орле продолжается голосование на тему, какая общественная территория войдет в программу благоустройства на следующий год. Опрос проводится на официальном сайте мэрии.
За две недели в опросе приняли участие почти 7 000 человек. В числе лидеров — территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (17%), сквер напротив завода «Стекломаш» (почти 14%) и бульвар Космонавтов (почти 12%) . Всего в списке четыре десятка адресов, и те, объекты, которые наберут наибольше количество голосов, в следующем году приведут в порядок.
Итоги Интернет-голосования будут подведены 18 ноября.
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