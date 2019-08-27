Новости версия для печати В Орле подвели итог мониторинга предпринимательской деятельности Выясняли, в какой сфере малого бизнеса слишком много, а в какой - не хватает.



В рамках регионального проекта поддержки бизнес-стартов в муниципальных образованиях «Про100бизнес» провели опрос населения. Согласно результату – рынок в Орле конкурентный и соответствует потребностям горожан. Исключение составил только микрорайон «Зареченский», местные жители обратились к городским властям с просьбой открыть аптеку.



Также в индивидуальном порядке проводился опрос среди представителей крупного и среднего бизнеса по изучению запроса на виды предпринимательской деятельности. В результате поступили предложения о рыночных нишах в сфере проектирования, архитектуры и дизайна, строительно-монтажных работ, строительно-отделочных работ, транспортные услуги, сообщает сайт городской администрации.





Мария Семак

27 августа 2019 года







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