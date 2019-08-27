Новости версия для печати В Болховском детском доме-интернате прошла тренировка по эвакуации Основная задача данного мероприятия – отработка действий персонала.



По легенде, в результате короткого замыкания в административном корпусе произошло возгорание. Согласно инструкции, включено сигнальное оповещение о пожаре, персонал начал эвакуацию людей. Детям помогли одеться, а затем персонал учреждения немедленно приступил к эвакуации. По словам инспекторов надзорной деятельности, особое внимание во время таких тренировок уделяется оперативности реагирования персонала на сигнал пожарной тревоги, состояние эвакуационных выходов. Проверку знаний и умений воспитатели и дети прошли успешно. А чтобы эти знания дети не забыли, малышам вручили памятки с правилами пожарной безопасности.





Анастасия Дорохова

27 августа 2019 года







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