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Выборы-2019

Сегодня в телеэфире ГТРК «Орел» начались дебаты кандидатов в депутаты Госдумы.

100 минут на то, чтобы тебя услышали и увидели. Для кандидатов в депутаты начались дебаты. На этот раз - никаких доверенных лиц, только личное присутствие. И разговор с оппонентами - глаза в глаза.

Сегодня в студии ГТРК «Орел» в 9:28 прозвучала команда режиссера: «Внимание, одна минута до эфира». В дискуссии приняли участие Ольга Пилипенко и Иван Дынкович. При разных позициях и взглядах кандидатов есть то, что их объединяет. И это не только тот факт, что оба - депутаты Горсовета. Оба – родились и выросли в Орле, здесь же получили образование.

Темы для обсуждения - актуальные: от кадровой политики и проблем образования до поддержки малого и среднего бизнеса и перспектив развития области. Тем для беседы хватило - маловато времени, отметили участники.

Ольга Пилипенко, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ (от партии «Единая Россия»): «Дебаты это площадка для того, чтобы донести до населения свою позицию, а не та площадка, где сводят счеты, тем более думским партиям, потому что каждая партия, которая находится в Государственной Думе, несет ответственность за то, что происходит в стране. «Единая Россия» берет эту ответственность, продвигая новые проекты».

Иван Дынкович, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ (от КПРФ): «Страшно не было. Чувствовалась повышенная ответственность, потому что я представляю не только себя как персоналию, я представляю политическую силу - Коммунистическую партию Российской Федерации, своих избирателей».

Дебаты с каждым днем будут набирать градус. И завтра будет не менее интересно. С понедельника по четверг в 9:28 на телеканале «Россия» и в 10:00 на «России-24» будет звучать команда «Внимание, Вы в эфире».

А тем временем типография «Труд» передала избирательной комиссии отпечатанные бюллетени для голосования. Их - 486 700 штук. Каждый - на учете.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Бюллетени имеют способы защиты – нанесенная типографским способом тангерная сетка синего цвета и специальный знак – марка, который будет наклеен на каждый избирательный бюллетень, который тоже усилит степень его защиты от подделки».

Бракованные бюллетени и печатные формы - уничтожили. Те, что попадут на участки, запаковали, скрепили печатью и передали Управлению спецсвязи. Теперь они будут под строгой охраной вплоть до момента, когда их распакуют перед выборами на избирательных участках.

А пока члены территориальных комиссий проходят усиленное обучение работе с КОИБАМи. Современными комплексами с новейшей компьютерной «начинкой» оборудуют 66 избирательных участков в Орле, Мценске и Ливнах.

Аркадий Платовский, начальник информационного управления Избирательной комиссии Орловской области: «Несмотря на то, что в этом году бюллетень, который будет использоваться 8 сентября длиной больше полуметра, это оборудование очень качественно, точно и эффективно обрабатывает эти бюллетени. И так как это оборудование используется с момента открытия участков и до момента подведения итогов, то оператору останется только отнести флэшноситель в территориальную избирательную комиссию для подведения окончательных итогов голосования 8 сентября».

Обучение началось сегодня, продлится пять дней. Чуть больше времени - у политических партий, чтобы убедить избирателей в том, что именно их кандидат достойно представит Орловскую область в Государственной Думе.




Мария Семак
26 августа 2019 года

 


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