Выборы-2019

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вторник
27.08.2019
1:18:45
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Выборы-2019Сегодня в телеэфире ГТРК «Орел» начались дебаты кандидатов в депутаты Госдумы.
100 минут на то, чтобы тебя услышали и увидели. Для кандидатов в депутаты начались дебаты. На этот раз - никаких доверенных лиц, только личное присутствие. И разговор с оппонентами - глаза в глаза.
Сегодня в студии ГТРК «Орел» в 9:28 прозвучала команда режиссера: «Внимание, одна минута до эфира». В дискуссии приняли участие Ольга Пилипенко и Иван Дынкович. При разных позициях и взглядах кандидатов есть то, что их объединяет. И это не только тот факт, что оба - депутаты Горсовета. Оба – родились и выросли в Орле, здесь же получили образование.
Темы для обсуждения - актуальные: от кадровой политики и проблем образования до поддержки малого и среднего бизнеса и перспектив развития области. Тем для беседы хватило - маловато времени, отметили участники.
Дебаты с каждым днем будут набирать градус. И завтра будет не менее интересно. С понедельника по четверг в 9:28 на телеканале «Россия» и в 10:00 на «России-24» будет звучать команда «Внимание, Вы в эфире».
А тем временем типография «Труд» передала избирательной комиссии отпечатанные бюллетени для голосования. Их - 486 700 штук. Каждый - на учете.
Бракованные бюллетени и печатные формы - уничтожили. Те, что попадут на участки, запаковали, скрепили печатью и передали Управлению спецсвязи. Теперь они будут под строгой охраной вплоть до момента, когда их распакуют перед выборами на избирательных участках.
А пока члены территориальных комиссий проходят усиленное обучение работе с КОИБАМи. Современными комплексами с новейшей компьютерной «начинкой» оборудуют 66 избирательных участков в Орле, Мценске и Ливнах.
Обучение началось сегодня, продлится пять дней. Чуть больше времени - у политических партий, чтобы убедить избирателей в том, что именно их кандидат достойно представит Орловскую область в Государственной Думе.
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