В региональном главке МЧС подводят итоги ведомственного конкурса профессионального мастерства среди бойцов пожарной охраны

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вторник
27.08.2019
19:22:32
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В региональном главке МЧС подводят итоги ведомственного конкурса профессионального мастерства среди бойцов пожарной охраныЭто часть отборочного этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».
Цель конкурса - стимулировать сотрудников пожарной охраны к повышению боевого мастерства и профессиональному росту.
Александр Леонов, начальник отдела организации службы и подготовки ГУ МЧС России по Орловской области: «Смотр-конкурс проводится в 3 этапа. Первый этап - это проверка теоретических знаний принимающих участие в смотре-конкурсе. Следующий этап представляет собой сдачу нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке. И завершающим этапом является сдача нормативов по физической подготовке».
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