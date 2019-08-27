Орловским школьникам заплатят стипендии

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вторник
27.08.2019
19:22:14
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Орловским школьникам заплатят стипендииНа премии могут рассчитывать 61 ученик.
Размер выплат составит 2 000 рублей. В списке претендентов: 25 победителей в номинации «Учебно-исследовательская деятельность», 24 — «Художественное творчество» и 12 — «Любительский спорт». Достойных отбирала специальная комиссия. Теперь решение за горсоветом – этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 29 августа.
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