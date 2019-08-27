Новости версия для печати В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Орловской области отремонтируют три объекта В этом списке дороги: «Залегощь – Красное» – Казарь в Залегощенском районе, Мценск – Высокое – Мелынь и Отрадинское – Башкатово – Апальково во Мценском районе. В ближайшее время заключат государственные контракты на выполнение работ по ремонту и содержанию объектов. На эти цели потратят более пяти миллионов рублей.





Мария Семак

27 августа 2019 года







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