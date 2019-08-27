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вторник
27.08.2019
19:22:20
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«Подросток под защитой закона»Под таким названием в Орле проходит долгосрочная профилактическая акция. Она объединяет все надзорные органы - от соцслужб до полиции.
Чтобы уберечь детей от необдуманных поступков, проводятся спортивные мероприятия, лекции, тематические встречи, предоставляется возможность работать – в экологических отрядах. С подростками, состоящими на профилактическом учёте, занимаются 57 наставников — это педагоги и общественники. Работает и социальный патруль. За лето в Орле посетили 168 семей, некоторые – неоднократно. В результате восемь родителей прошли курс лечения от алкогольной зависимости, четверым оказано содействие в трудоустройстве, четверо детей направлены в центры социальной помощи. После реабилитации все дети возвратились к родителям.
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