Новости версия для печати «Подросток под защитой закона» Под таким названием в Орле проходит долгосрочная профилактическая акция. Она объединяет все надзорные органы - от соцслужб до полиции.



Чтобы уберечь детей от необдуманных поступков, проводятся спортивные мероприятия, лекции, тематические встречи, предоставляется возможность работать – в экологических отрядах. С подростками, состоящими на профилактическом учёте, занимаются 57 наставников — это педагоги и общественники. Работает и социальный патруль. За лето в Орле посетили 168 семей, некоторые – неоднократно. В результате восемь родителей прошли курс лечения от алкогольной зависимости, четверым оказано содействие в трудоустройстве, четверо детей направлены в центры социальной помощи. После реабилитации все дети возвратились к родителям.





Мария Семак

27 августа 2019 года







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