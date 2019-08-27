Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Национальный проект «Образование» - что и как реализуется на Орловщине? Этот вопрос - в центре внимания региональных властей и педагогов. Именно этой теме сегодня посвятят традиционный областной педсовет.



- Лучшие - из 200 претендентов. Журналисты ГТРК «Орел» получили две награды на Всероссийском фестивале «Человек и вера». Расскажем - об авторах и их работах.



- 34 года со дня образования. Как в Знаменском районе отметили день рождения? На празднике побывала наша съемочная группа.



- В региональном управлении МЧС выбрали лучших пожарных - мы назовем вам их имена.



- «Подросток под защитой закона» - в Орле продолжается межведомственная профилактическая акция.



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Вести-Орёл

27 августа 2019 года







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