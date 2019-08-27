Новости версия для печати Выборы-2019 Что нужно сделать, чтобы улучшить уровень жизни орловцев? Сегодня утром в прямом эфире на каналах «Россия» и «Россия-24» четыре кандидата в депутаты Госдумы высказали свою позицию.



Сегодня в студии ГТРК «Орел» в предвыборных дебатах принимали участие кандидаты в депутаты Государственной Думы Роман Неверов (ЛДПР), Олег Тимохин (Партия пенсионеров), Руслан Перелыгин (партия «Справедливая Россия») и Валерий Чудо (Партия «Яблоко»).



Какой Вы видите свою роль в Государственной Думе, и какой Закон нужно принять, чтобы улучшить жизнь орловцев? Каждый кандидат имел возможность донести до жителей свою точку зрения. Конечно, не могли обойти тему образования и здравоохранения, проблемы поддержки детства и пенсионеров.



На дебаты на двух каналах «Россия» и «Россия-24» был отведен почти час времени. И, как признались кандидаты в депутаты, этого хватило, чтобы выразить свою позицию. Кроме того, была отмечена корректность ведения дискуссии.



Роман Неверов, кандидат в депутаты Государственной Думы (ЛДПР): «Дебаты прошли на должном уровне, спасибо за высокую организацию, и, конечно же, оппонентам тоже благодарен за соблюдение законодательства, надеюсь, что телезрители выслушали каждого и сделают свой правильный выбор».

Олег Тимохин, кандидат в депутаты Государственной Думы (Партия пенсионеров): «Думаю, что люди, все-таки, должны сделать свой выбор, выбор сделать за того кандидата, который реально может сделать какую-то законотворческую работу в Государственной Думе».

Руслан Перелыгин, кандидат в депутаты Государственной Думы (партия «Справедливая Россия»): «Оппоненты были достаточно подготовленные, все хотят, чтобы регион развивался. А депутат Государственной Думы это, в первую очередь, помощник правительству региона по работе с профильными министерствами, по получению новых средств для региона».

Валерий Чудо, кандидат в депутаты Государственной Думы (Партия «Яблоко»): «Я человек спокойный, поэтому у меня обычно впечатления потом - после выступления, после дебатов проанализирую».

Завтра дебаты в телевизионном эфире продолжатся. На телеканале «Россия» - в 9:28, и продолжение - в 10 часов на «Россия-24».





Татьяна Напольских

27 августа 2019 года







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