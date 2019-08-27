Новости версия для печати Как привлечь туристов в Орловскую область? Об этом и не только шла речь на встрече с президентом Центра стратегических разработок. Встреча прошла в областной администрации.



Президент Центра стратегических разработок Александр Синицын отметил, что эта организация должна стать платформой для взаимодействия бизнеса, власти и общественности. Центр стратегических разработок - это объединение экспертов, и их задача разработать и предложить оптимальную программу для устойчивого и долгосрочного развития страны. Губернатор региона Андрей Клычков подчеркнул, что сотрудничество с Центром открывает серьезные перспективы для Орловщины.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Стоят задачи и по развитию региона, и по привлечению новых инвестиций, и по развитию потенциала туристического, который есть в регионе. Но мы понимаем, что есть большой объем задач, которые мы уже выполняем. Поэтому тот опыт, который имеет Центр стратегических разработок, для нас очень полезен».





Надежда Невматулина

27 августа 2019 года







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