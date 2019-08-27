Новости версия для печати Орловские полицейские разыскивают лже-целительницу Под предлогом снятия порчи злоумышленница завладела сбережениями пожилой орловчанки.



К стражам порядка обратилась местная жительница 1942 года рождения. Пенсионерка рассказала, что к ней на улице подошла неизвестная женщина и сообщила, что на ее сына наведена порча, а ее семье угрожает опасность. В это же время к ним приблизилась другая гражданка, которая поблагодарила злоумышленницу якобы за оказанную ранее «магическую» помощь. Пожилая орловчанка поверила незнакомке и согласилась, чтобы та провела ритуал, который избавит ее семью от неприятностей. Для этого пенсионерка вынесла все свои сбережения в сумме 155 тысяч рублей, а затем на время отдала их лже-целительнице, которая провела «магические» действия. Спустя несколько часов пенсионерка обнаружила отсутствие своих денежных средств, и обратилась в полицию. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемой.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на задержание подозреваемой.



Сотрудники органов внутренних дел напоминают: предупреждайте своих пожилых родственников о различных способах мошенничества, снабдите их номерами участкового уполномоченного полиции, чтобы в случае возникновения малейших подозрений они могли обратиться к нему за помощью. Если Ваших знакомых или Вас самих пытаются обмануть злоумышленники, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по круглосуточным телефонам дежурной части УМВД «02» (с мобильного «102»).





Анастасия Дорохова

27 августа 2019 года







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