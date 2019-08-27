Сегодня руководство Орла разорвет контракт с ремонтниками моста Дружбы

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вторник
27.08.2019
19:21:43
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Сегодня руководство Орла разорвет контракт с ремонтниками моста ДружбыСделано это будет в одностороннем порядке.
Напомним, заказчиком работ выступало управление коммунальным хозяйством (УКХ). Теперь полномочия по проведению конкурсных процедур, контролю за подрядчиком, приемке объекта будет исполнять управление капитального строительства (УКС). Структурные подразделения администрации Орла завершат передачу документации по мосту Дружбы до 9 сентября. Затем будет объявлена конкурсная процедура. К 9 октября, УКС рассчитывает заключить контракт с новой подрядной организацией.
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