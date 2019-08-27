За сутки в Орловской области произошло 16 ДТП

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вторник
27.08.2019
19:21:25
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За сутки в Орловской области произошло 16 ДТПВ двух из них пострадали три человека.
26 августа в Орле в 10:40 водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», следовал по Болховскому шоссе и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пассажиры «Лада Калина», (мужчина 1941г.р., женщина 1967г.р.), получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
26 августа в 23:35 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», следовал по ул.Октябрьской и наехал на препятствие - бордюрный камень и дорожное ограждение. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован
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