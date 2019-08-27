Новости версия для печати За сутки в Орловской области произошло 16 ДТП В двух из них пострадали три человека.



26 августа в Орле в 10:40 водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», следовал по Болховскому шоссе и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пассажиры «Лада Калина», (мужчина 1941г.р., женщина 1967г.р.), получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



26 августа в 23:35 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», следовал по ул.Октябрьской и наехал на препятствие - бордюрный камень и дорожное ограждение. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован





Анастасия Дорохова

27 августа 2019 года







На главную страницу





