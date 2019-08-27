Новости версия для печати В Новодеревеньковском районе вынесли приговор убийце Он отправился на девять лет в исправительную колонию.



Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2018 года в вечернее время при распитии спиртных напитков в частном доме в деревне Подвысокое Новодеревеньковского района между двумя мужчинами произошел конфликт. 52-летний подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес им удар в грудную клетку потерпевшему. От полученного ранения 34-летний потерпевший скончался.



В ходе следствия при первоначальном допросе подсудимый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления. Однако впоследствии он изменил свои показания, выдвинув версию о причастности к убийству других лиц. Вместе с тем, следствием была собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.





Анастасия Дорохова

27 августа 2019 года







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