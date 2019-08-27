Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- День икс. Появится ли на мосту Дружбы новый подрядчик? Контракт с предыдущим должен быть расторгнут сегодня.



- У вас - стратегии, у нас - потенциал. В Орле обсудили перспективы развития туристической отрасли.



- Как сохранить «легкие» региона, и вообще - привить экологическое мышление? Вместе с депутатами и общественниками в этом разбиралась и наша съемочная группа.



- Еще один «голубь» пополнил копилку наград ГТРК «Орёл»

Фильм Ивана Молчанова стал лучшей публицистической работой на фестивале «Человек и вера».



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Вести-Орёл

27 августа 2019 года







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