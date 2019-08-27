Новости версия для печати Площадь Ленина в Орле на один день превратилась в городскую поликлинику Там вели приём врачи мобильного консультативного диагностического комплекса НКМЦ имени Зинаиды Круглой. И такие выезды - регулярны, они реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это не последний выезд «в народ» специалистов, в том числе и узкого профиля.



Выезд мобильного консультативного диагностического комплекса НКМЦ имени Круглой был специально приурочен к началу учебного года. Мобильная поликлиника начала прием в 10 утра. Горожане с детьми к этому времени уже заняли очередь. У каждого был свой резон встать в субботнее утро пораньше.



Наталья, мама пациентки мобильной поликлиники НКМЦ им. Круглой: «Узнала об этом в Интернете, стало интересно получить консультацию специалистов».

Ирина, мама пациентки мобильной поликлиники НКМЦ им. Круглой: «Так получилось, что к определенному врачу большая запись, а здесь он сегодня принимает и можно попасть к нему пораньше, не через две недели, не через месяц, а именно сегодня».

Алексей, папа пациентки мобильной поликлиники НКМЦ им. Круглой: «Пришли, потому что удобно - выходной день, а в будни у нас работа. Встали пораньше и пришли сюда».

Перед началом осмотра у специалистов каждый ребенок прошел регистрацию. На консультацию допускались даже те дети с родителями, которые случайно проходили мимо и не взяли с собой документы.



Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «Мы все понимаем, что не все родители могут к нам записаться и прийти в областную консультативную поликлинику, а здесь ведут прием наши специалисты, которые имеют высшую квалификационную категорию, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь».

Прием вела бригада врачей, которые стандартно участвуют в профилактических осмотрах и диспансеризации. Лор, офтальмолог, гинеколог, педиатр, уролог, ортопед и другие специалисты. Работала лаборатория и УЗИ. Добавили и эндокринолога - по острой необходимости.



Роман Жиронкин, заведующий мобильным консультативным диагностическим центром для детей НКМЦ им. З.И. Круглой: «За последнее время участилось количество эндокринных заболеваний, таких, как излишний вес, ожирение, также много детей страдают заболеваниями офтальмологического профиля, то бишь понижение зрения. Также в тройке основных заболеваний - патология опорно-двигательного аппарата».

Это не последний выезд консультативного комплекса на главную площадь Орла. 9 сентября мобильная поликлиника также примет всех желающих пройти обследование с 10 до 15 часов.









Елена Литинская

27 августа 2019 года







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