Новости версия для печати Аварийный балкон на улице Ленина больше не опасен Просьба из социальных сетей была удовлетворена.



В здании находятся различные организации, в том числе Орловская государственная филармония. С началом театрального сезона многие люди подвергли бы себя опасности, проходя под аварийным балконом.



По информации пресс-службы городской администрации, в эти выходные аварийность была устранена. Сейчас балкон не представляет никакой угрозы для людей, проходящих под ним.





Анастасия Дорохова

27 августа 2019 года







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